Os logradouros têm de ser quintais (e não garagens)

Está a ser dito e redito que não melhorámos na gestão das cheias. Não concordo. Nos incêndios, sim, estamos pior do que no passado. Historicamente, o pico de mortalidade dos incêndios está no nosso tempo, as grandes tragédias florestais ocorreram em 2017. Ao invés, a grande tragédia provocada pelas cheias está no passado já remoto, 1967. Isto não quer dizer, porém, que não podemos melhorar o nosso urbanismo aqui e agora.

