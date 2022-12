O pai homossexual que é um exemplo para os pais heterossexuais

É cada vez menor, é certo, mas nunca percebi a resistência das direitas ao casamento gay, porque não há instituição mais conservadora e tradicional do que o casamento. Quando começou a defender a ideia do casamento gay no final dos anos 80, Andrew Sullivan, gay e conservador, foi criticado à direita mas também à esquerda pela vanguarda radical do movimento gay, que via no casamento uma instituição retrógrada que a agenda libertária e libertina dos homossexuais não podia acolher.

