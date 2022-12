Glu, glu, glu, o Bloco engoliu o peru

Há pouco mais de um ano o Bloco de Esquerda saudou a vitória de Pedro Castillo nas presidenciais peruanas. É natural. Más escolhas ideológicas fazem parte do curriculum dos revolucionários. Porém, não se tratou de uma simples saudação; nunca é. A vertigem para a arrogância corre-lhes nas veias e, como tal, vieram logo sinalizar a sua superioridade moral: "A vitória do professor e sindicalista Pedro Castillo nas eleições para presidente do Perú representa um travão ao espectro da direita corrupta e autoritária liderada pela candidata Keiko Fujimori", lia-se, em Junho do ano passado, no comunicado do Bloco de Esquerda. Fixem: corrupta e autoritária.

Acontece que, na passada semana, sem que tal tivesse merecido grande atenção mediática por cá, e ante um silêncio no mínimo estranho da opinião publicada, Pedro Castillo tentou um golpe de Estado, com o propósito de "dissolver temporariamente o Congresso da República e instaurar um governo excecional de emergência; [e] convocar no prazo mais breve possível um novo congresso com poderes constituintes para redigir uma nova constituição". Anunciando ainda que "governaremos mediante decretos-lei. Fica[ndo] decretado toque de recolher obrigatório a nível nacional das 22h00 até às 4h00".

Mas, então, se o homem tinha sido eleito Presidente há pouco mais de um ano, e se "pela primeira vez em muitos anos, um candidato do campo popular ganha as eleições presidenciais no Perú. [E se] o processo decorreu sem perturbação da participação cidadã, apesar das campanhas de dramatização mediática tentadas pela candidata da oligarquia económica e filha do ex-ditador Alberto Fujimori", como se lia no comunicado do Bloco, qual a razão para este repelão?

Porque para esse dia estava agendada uma votação, a terceira, se não estou em erro, visando o seu impeachment. Motivo? Várias acusações de corrupção.

Pedro Castillo não foi bem sucedido: foi deposto e foi preso. Aliás, nem os seus camaradas, em Lima, o seguraram. Nesse mesmo dia, o Congresso do Peru aprovou a sua destituição, alegando "incapacidade moral permanente". Repito: incapacidade moral permanente.

Quem, porém, perante isto, não o largou foram os seus camaradas lusos, em Lisboa, a quem, sobre o caso, não ouvi palavra. Tão histriónicos e self righteous a vociferar contra tudo e contra todos à direita da "revolução", e tão mansos e hipócritas a reconhecer as falhas dos seus.

Noutra latitude, aqui mais próxima, Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu, e membro do partido socialista grego e do partido europeu a que pertence o PS, foi presa por alegado envolvimento em caso de corrupção de grande dimensão. O caso envolve favorecimentos ao Qatar em decisões tomadas em instituições europeias. A comunicação social lusa, a Eva, chamou-lhe social-democrata, o que, não sendo talvez impreciso, não é inócuo. A subtileza do bisturi ideológico para não conspurcar socialistas contrasta com a carnificina com que todos à direita são populistas e extremistas.

Mas, o melhor, talvez, fosse mesmo esquecer isso agora, para nos concentrarmos no futebol, como, a propósito da violação dos direitos humanos, o sr. Presidente da República portuguesa nos exortou. Porém, returco: com a selecção fora do Mundial, já podemos voltar a estes assuntos mais maçadores, não?

Bom, voltando ao Bloco e às outras esquerdas da mesma estirpe, desagravo: pelo menos, coerentes são. A amizade activa ou a conivência calada da esquerda portuguesa para com corruptos revolucionários não é de agora: do Podemos a Lula, de Chavez a Castillo, o cadastro é impressivo.

Já o escrevi por aqui, várias vezes, que a corrupção, mais do que os populistas, são a grande ameaça às democracias liberais, à autoridade dos Estados e à coesão das Nações. Portugal tem, nesta matéria também, um desempenho sofrível. E o PS, um desempenho risível.

Portugal tem, aliás, vários problemas, mas há um, estrutural e debilitante da sanidade democrática, que sobressai: há uma esquerda, que já foi pilar da governação, e uma outra esquerda, que faz parte da governação, que é cúmplice de ditadores, de autocratas e/ou de corruptos (riscar o que não se aplicar). Pior: há uma comunicação social, que no lugar de ser o quarto poder insiste em actuar como a quinta coluna, que compactua com os megafones revolucionários e que adormece ante a sua hipocrisia.

Era tempo, se a doença não for incurável, de equilibrar a balança. Por enquanto, enquanto o elefante na sala se prepara para destruir a casa, o Bloco engole o peru. Glu, glu, glu.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia.