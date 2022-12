Fernando Santos, o melhor amigo de Ronaldo

Quem tivesse Cristiano Ronaldo não tinha um jogador como qualquer outro. E é por isso que quem tinha Cristiano, uma máquina perfeita de futebol, tinha de pôr toda a equipa a jogar para ele, para o aproveitar em pleno. E isso era um bom negócio quando Ronaldo estava no pico das suas qualidades. Hoje, com 37 anos, não está. Nem podia estar. E é por isso que dificilmente terá lugar num clube que queira mais do que a sua fama, que continuará a ser bastante rentável.

