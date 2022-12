Há duas semanas, bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS partiram da base aérea de Ukrainka, na região do Amur, no extremo oriente do país, para participar em manobras com outros bombardeiros da China. A Europa e os EUA viram nisto um sinal da crescente cooperação política e militar entre Moscovo e Pequim na Eurásia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler