Rumo à independência energética

A recente polémica sobre as interligações energéticas entre a Península Ibérica e a França veio trazer à baila a questão de se os dois países ibéricos conseguirão no futuro satisfazer a procura de energia exclusivamente com esse tipo de energias. Sem recorrer a modelos complexos e de difícil explicação para o grande público, vou tentar mostrar, de forma que me parece clara, porque tal se não se afigura possível, e qual a outra opção, com tecnologias provadas, para se atingir a descarbonização e a autonomia energética a médio prazo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler