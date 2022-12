Quando um amigo rico é também um rico amigo

Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és; saiba eu com que te ocupas e saberei no que te poderás tornar.” Decididos a verificar se Goethe tinha razão, uma equipa de economistas aproveitou o Face­book para analisar as amizades de 72 milhões de americanos. Os resultados, publicados na revista “Nature”, apontam para o contrário: quem conhecemos pode ser mais importante do que o que fazemos para prever o nosso futuro património. Com amigos ricos aumenta a probabilidade de virmos a ser ricos. Foi preciso ir buscar gente a Harvard e Stanford para demonstrar, com profusão de números e gráficos, que uma boa rede de contactos, rebatizada “capital social”, é um bom ponto de partida para ter sucesso na vida.

