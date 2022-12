Os beneficiários efetivos das empresas

Desde 2019, todas as empresas em Portugal têm de declarar ao Registo Central do Beneficiário Efetivo quem são as pessoas que detêm a empresa em mais de 25% ou a controlam efetivamente. Isto quer dizer, por exemplo, que se através do registo predial você descobrir que o proprietário de um imóvel na sua rua é uma holding, uma offshore ou mesmo uma empresa portuguesa vulgar, não é segredo quem é a pessoa que é de facto dona do imóvel. Ela pode ter montado uma rede complicada de participações entre várias empresas para se esconder mas, para respeitar a lei tem a própria pessoa de desmontar essa rede e de apontar o dedo a si mesma no registo central.

