O governador

Passaram mais de três semanas sobre o dia 15 de novembro, data do lançamento do livro de Luís Rosa, editado pela Dom Quixote, em que, suportado por investigação própria e por longas horas de conversa com Carlos Costa, procede a uma apresentação da história recente do Banco de Portugal. Espero que a relevância do acontecimento desculpe o atraso com que me lhe refiro, na primeira oportunidade que, aqui, se me oferece para o fazer.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler