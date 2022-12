Não é caos na saúde, é mesmo assim

A banalização das filas de ambulâncias à porta de hospitais ou de esperas de dez horas para doentes triados como urgentes, ou ainda de sempre imprevisíveis fechos de urgências pelo país, são demonstrações simultâneas da dificuldade dos picos de acesso ao sistema de saúde e da sua impreparação estrutural — o que suscita os também trivializados discursos condescendentes com promessas vazias por parte do ministério. No entanto, numa coisa o ministro tem razão: isto não é um caos surpreendente. É mesmo assim que se quer que funcione o serviço e tem de ter este desfecho, por quatro motivos que importa questionar.

