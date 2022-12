No dia de hoje, Dia Internacional contra a Corrupção instituído pela ONU, inicia-se uma campanha de sensibilização e prevenção contra o fenómeno da corrupção, promovida pelo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC). Tendo como mote “Contra a corrupção, todos devemos dizer não!”, a campanha recorre a alguns exemplos de comportamentos associados a práticas de corrupção com o objetivo de alertar para os seus impactos negativos sobre a credibilidade das instituições democráticas e do desenvolvimento económico e social. O objetivo é sensibilizar os cidadãos para a necessidade de prevenir e contribuir para a rejeição do fenómeno.

