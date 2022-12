A armadilha da fixação de preços

Uma das mais estúpidas e surpreendentes medidas de política económica alguma vez tomada foi a fixação de preços decidida pelo governo de Richard Nixon para combater a inflação, nos anos 70 do século passado. Foi uma medida estúpida porque resultou no seu contrário e acabou abandonada pouco tempo depois. Foi surpreendente porque contraria­va o pensamento conhecido do Partido Republicano, a que Nixon pertencia. Experiências posteriores deram mais ou menos no mesmo resultado, pelo que a fixação administrativa de preços foi abandonada, com exceção de economias de miséria como a Venezuela ou Cuba.

