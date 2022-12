O livro sobre raparigas que todos os rapazes deviam ler

Qual é o elemento que nos leva a entrar num livro com naturalidade, como se aquele livro que estamos a ler pela primeira vez fosse na verdade o nosso lar? É a personagem central? As outras personagens? É o ritmo? Eu julgo que é a atmosfera, o espaço e a forma como se desenha esse espaço. Se for bom, o espaço não é apenas cenário passivo, é um ser vivo titânico que se move atrás das personagens. No livro “A Época das Rosas” (Planeta Tangerina), que roubei à minha filha, Chloé Wary consegue criar uma atmosfera que vale quase por si.

