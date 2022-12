Pierre de Lagarde

Sobre este bastaria dizer que, sendo Pedro, dedicou a vida inteira às pedras velhas, às quais devotou um amor constante, sem falhas nem sobressaltos, e que morreu em Paris, no passado 15 de Novembro, ao fim de 90 anos começados em Meudon, Hauts-de-Seine, terra que já existia um século antes de Cristo, com o nome de Meclodunum, e que no século IX se chamou Milidonem, no século XII Moldon, tendo nas seguintes centúrias várias outras designações: Moldunum, Meudo, Meudonum, Meudun, Modun, Meudduno miles, Moudon. Por volta de 1249, portanto na Idade Média, assumiu o nome que ainda hoje ostenta, Meudon, sem nunca perder, todavia, o étimo originário, que testemunha e atesta a muita História por lá passada, desde os tempos dos romanos até aos dias nossos contemporâneos, quando Louis Renault aí instalou as suas fábricas e, em finais dos anos 50, se ergueram lá vastos bairros HLM para alojar os pieds-noirs argelinos.

