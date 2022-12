Estamos a meio caminho entre o ano em que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada pelos Estados-membros das Nações Unidas (2015) e o horizonte temporal para o qual foi pensada (2030). Este é, pois, um momento oportuno para se fazer uma avaliação global do que se percorreu no que se refere aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e do muito que falta fazer para alcançar as 169 metas aí definidas. A preparação da Cimeira dos ODS, a realizar em setembro de 2023 em Nova Iorque, já começou e o balanço a efetuar dependerá, em boa medida, dos relatórios que países, regiões e outras entidades irão elaborar. A União Europeia, por exemplo, preparará um exame voluntário da execução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tendo, nesse âmbito, aberto um processo de consulta pública até ao início do próximo mês de dezembro.

