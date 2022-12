O que vem com a chuva

O tema da semana é, sem dúvida, a chuva.

“Nem que chovam picaretas”, disse o presidente de um país estrangeiro — como são todos os países excepto o nosso.

(O estrangeiro, espacialmente, é muito mais vasto que o nosso país, isso é claro — qualquer que seja o nosso país — mas o estrangeiro é muito mais pequeno emocionalmente — eis uma frase que terá sido dita uma vez, por alguém, com uma forma xenófoba, mas com uma voz claríssima e doce).

A ideia de que se vai avançar, independentemente do clima e da natureza, do milagre ou do susto, da tragédia ou da adversidade em estado puro. Eis o que diz este provérbio. Nem que chovam picaretas, avançaremos.



