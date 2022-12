Golo é quando um Ronaldo quiser

Cada país tem os dramas que merece. Os americanos ainda hoje não se entendem sobre quem terá matado o Presidente Kennedy, quantos atiradores terão participado no atentado, quantas balas terão sido disparadas. Nós estamos agora ocupados em saber se Cristiano Ronaldo terá tocado numa bola. É um debate fascinante. À primeira repetição percebe-se que não tocou, mas isso, como é óbvio, não encerra a questão. A Adidas diz que a tecnologia instalada nas bolas demonstra sem margem para dúvidas que Ronaldo não tocou na bola, o que reforça a convicção de que terá tocado. É que Ronaldo é patrocinado pela Nike, pelo que a Adidas teria motivos para organizar uma conspiração global no sentido de sonegar um golo ao português. Se Ronaldo não tiver marcado 820 golos, mas apenas 819, o público rejeitará com repugnância os produtos da Nike e preferirá os da Adidas, evidentemente. Só não vê quem não quer.

