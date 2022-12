Acelerar a inovação e a competitividade

Investir em inovação é uma das maneiras mais eficazes de manter a competitividade, não só das empresas, mas da própria economia de um país, e mais ainda em momentos de crise. Inovar é transformar conhecimento em valor, e por isso, a resposta a perguntas como: “De que forma podem as empresas ser e se manter cada vez mais competitivas?”; “Como é que o país pode continuar a crescer?”; “Como podemos gerar mais emprego, agarrar os nossos talentos e ter melhores salários?”. A resposta é: acelerando a inovação. E qual a melhor forma de o fazer? Reunindo esforços e potenciando cada vez mais e de forma mais estruturada a cooperação entre empresas e academia. Muito se fala da relação das grandes empresas com as startups, mas a inclusão dos empreendedores nos espaços académicos e a partilha do conhecimento é também determinante para o crescimento económico.

