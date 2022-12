A descarbonização nos automóveis

Nos automóveis e autocarros há quatro soluções para substituir os derivados do petróleo: (1) veículo com motor elétrico e bateria (BEV), vulgo veículo elétrico; (2) veículo com o mesmo motor elétrico mas com pilhas de combustível alimentadas a hidrogénio (FCEV), vulgo veículo a hidrogénio; (3) veículo com motor de combustão interna (VCI) alimentado a hidrogénio (H2-ICE), solução pensada pela Porsche, BMW e Toyota para manter estes motores através do hidrogénio, o gás da moda para os decisores políticos; (4) VCI alimentado por combustíveis de baixo conteúdo carbónico e combustíveis sintéticos (e-fuels), estes feitos com hidrogénio e CO2 capturado, os quais preservam as frotas existentes.

