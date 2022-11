O debate anacrónico do 25 de novembro e a tentativa da direita reescrever a sua identidade histórica

Todos os anos o debate sobre o 25 de novembro regressa, com os partidos de direita, sobretudo os mais pequenos e radicalizados, a quererem transformar a data numa coisa que ela nunca foi: uma celebração popular. Como acontece quando se quer recontar a história para ganhar um novo lugar nela, este dia alimenta emoções que há muito estavam serenadas. Para compreender o anacronismo absurdo destas paixões, basta recordar que o PCP apoiou a recandidatura de Ramalho Eanes ou que todos os principais intervenientes no contragolpe de 25 de novembro recusam celebrá-lo. Não por terem vergonha do seu papel, longe disso, mas por saberem melhor do que ninguém o exato lugar que aquela data teve na história do processo de democratização começado no dia 25 de abril.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler