Uma tragédia europeia em dois atos

A história da União Europeia está recheada de desafios. Em 2010-11 vivemos uma crise das dívidas soberanas cujo impacto económico ainda hoje se sente. Portugal esteve em recessão económica entre 2010 e 2013, a mais longa e mais profunda contração desde os anos 70 na datação do comité de ciclos da FFMS, com o PIB real per capita a recuar 6,9%. Vários países estiveram muito perto de sair da zona euro, e ainda hoje o receio de haver dificuldades de financiamento público domina todos os debates económicos no nosso país.

