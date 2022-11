SATA — Obrigações de Serviço Público e privatização

No início do corrente ano, o Expresso deu nota sobre incongruências que existiam na sustentabilidade do modelo de Obrigações de Serviço Público Territoriais (OSP-T) nas ligações aéreas entre o continente e os Açores. Estas incongruências, a manterem-se, poderiam levar à suspensão das ligações diretas entre Lisboa e grande parte destas ilhas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler