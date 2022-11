Parlamento, Governo e concertação social

O “Acordo para a melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade”, obtido na concertação social e assinado em outubro pelo Governo com todos os parceiros sociais à exceção da CGTP é, obviamente, uma grande vitória do Executivo e um importante mecanismo de promoção da estabilidade social para tentar alcançar um objetivo fundamental para o país, que consta do Programa do Governo: aumentar o peso dos salários no PIB até atingir os 48%, que corresponde à média europeia (hoje em Portugal este valor está nos 45%).

