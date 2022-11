Os amores acabam?

Há uma convicção de que os psiquiatras e os psicólogos conseguem explicar tudo e mais alguma coisa, que tenha a ver com mente, emoções, sentimentos e outras tretas, como diria uma amiga minha. Cito, “a vida é para ser vivida, quando se pensa muito, não costuma dar bom resultado”. Não vou discutir esta opinião tão radical, limito-me a chamar-lhe calhau com olhos e continuamos bons amigos. Mas não deixa de ter alguma razão, porque com a mania que estes profissionais têm de explicar tudo, tira o prazer e a necessidade de também sofrer, para as pessoas poderem resolver as suas confusões. Eu pecador me confesso, também já o fiz quando vi alguém muito afito, quanto mais não seja para ser contrariado e, assim, desencadear um processo de discernimento emocional.

