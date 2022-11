O cemitério das boas intenções

Se a vida fosse tão simples. Bastava colocar uma braçadeira com a causa e os símbolos do momento e aliviar a consciência, ou melhor, aliviar o peso da indiferença. Nada como projetar a imagem de benfeitor da Humanidade.

A vida não é simples. Talvez se estes protestos veementes contra o campeonato do mundo no Catar tivessem sido feitos quando a corrupta FIFA tomou a decisão, talvez e muito talvez, tantos escravos asiáticos não tivessem, como se comenta na hipérbole sentimental, regado os relvados dos estádios com o sangue. E se este fosse o único sangue derramado. Protestar quando os estádios já foram construídos pouco resolve a não ser o problema da consciência coletiva, que sofre de amnésia localizada.