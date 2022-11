O beija-mão à FIFA

Van Gaal disse-o no início deste ano de forma clara. A decisão de fazer o Mundial no Catar é “ridícula”, a FIFA é apenas motivada por “interesses comer­ciais”, “vamos jogar num país onde a FIFA diz querer desenvolver o futebol. Isso é bullshit, mas não interessa. Tem tudo a ver com dinheiro. Isso, sim, interessa à FIFA”.

