Competição sem conflito?

No seu encontro com Joe Biden na cimeira do G20, na Indonésia, Xi Jinping fez uma afirmação curiosa: “A China não procura mudar a ordem internacional existente... e não tem intenção de desafiar ou substituir os Estados Unidos.” É claro que tem. Basta ouvir o que líder do Partido Comunista da China (PCC) tem dito nos últimos anos, considerar o crescimento da marinha chinesa e, obviamente, ter em conta a longa história imperial do seu país. A visão de Pequim da política internacional foi sempre hierárquica. O mesmo pode ser dito de Washington. A grande diferença tem sido a forma como as duas capitais exercem poder e influência.

