A loira da kizomba

Tenho pensado bastante num texto magnífico que Kalaf (Buraka Som Sistema) publicou há uns anos na revista “Ler”: “A Obra do Negro”. O texto reflete sobre a Lisboa que ajudou a inventar o kuduro, uma mistura entre a kizomba dos africanos e a techno/house dos brancos. No final do século passado e início desde século, porque é que alguns jovens negros, como o próprio Kalaf, deixavam as discotecas africanas como o Mussulo e entravam no terreno branco e eletrónico do Kremlin? Porque as disco africanas eram demasiado rígidas e formais no vestuário, para começar, e porque as mulheres africanas eram menos desinibidas do que as mulheres brancas, para terminar. Não por acaso, quem era a melhor dançarina de kizomba de Lisboa, segundo Kalaf? Não era nem africana nem negra, “era uma loira de Loures”. Pois, eu aposto que também conheci essa loira de ancas heterodoxas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler