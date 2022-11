A insustentável leveza de Taylor Swift

Taylor Swift parece estar no bom caminho para ganhar definitivamente o estatuto de estrela planetária. Com “Midnights”, o seu último álbum, pulverizou todos os recordes de audiência na Spotify. A Ticketmaster implodiu mal pôs à venda os bilhetes da sua próxima digressão — enquanto várias noivas decidiam faltar ao seu próprio casamento para não perderem um concerto da sua heroína. Até o Bruce Springsteen apareceu a abençoar a Miss Americana como uma digna sucessora do seu “Born in the U.S.A.”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler