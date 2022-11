A deliquescência da democracia

O estado líquido, que escorre entre as mãos, se infiltra nas pedras das calçadas, vai pelos sorvedouros e se evapora no ar, e que na química se chama deliquescência, espécie de liquefação, é, cada vez mais, a melhor representação do estado das democracias, em especial na Europa. A convivência em liberdade, com tolerância e igualdade perante a lei, tornou-se em algo que nada custa e, como tudo o que é gratuito, perdeu o seu valor.

