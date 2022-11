Há um mês, o Fundo de Investimentos do Catar comprou 22% da SAD do Braga. Há uma semana, a Fórmula 1 anunciou que na próxima temporada volta a correr no Catar. Segunda, a chinesa Sinopec assinou com o Catar um dos maiores contratos de sempre de gás natural liquefeito.

