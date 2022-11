O Catar está em Paris, Londres, Bruxelas ou Hamburgo

Confesso que não compreendo o bruaá em torno do Mundial do Catar. Não percebo o timing, em primeiro lugar. Há anos que se sabia que este Mundial seria no Catar, anos e anos. E não compreendo sobretudo a substância do protesto. Direitos humanos? Os jogos olímpicos de 08 foram realizados na China, a maior ditadura do mundo, que faz perseguição racial dentro do seu território; a China está a um passo do genocídio há muito tempo. Querem mesmo ir por aqui? Não foi esse o erro do odiado Bush? Se o critério fosse os direitos humanos, os grandes eventos não poderiam sair de um redil restrito de países.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler