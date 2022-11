SBF, FTX, XYZ? O estranho mundo das criptomoedas

Era uma vez um jovem empresário chamado Sam Bankman-Fried — nome de guerra S.B.F. — que entrou no mundo das criptomoedas em 2018 e, em pouco tempo, tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Em setembro, quando ainda valia mais de 20 mil milhões de dólares — já o bitcoin levava um trambolhão de 60% —, ouvía­mo-lo tranquilamente admitir, numa entrevista a David Rubinstein na Bloom­berg, que o sector teria um “caminho com sobressaltos” pela frente. Chato, sem dúvida, para quem anda na compra e venda destes ativos virtuais. Mas nada de particularmente grave, assegurava S.B.F., uma espécie de guru/deus/messias/líder/influencer do universo cripto, dedicado agora à filantropia, ao resgate de concorrentes e aos donativos políticos. Descrevia-nos então o modelo de negócio da sua FTX: “Chamamos-lhe bolsa de criptomoedas, mas é a combinação de vários negócios diferentes.”

