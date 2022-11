Portugal ganha em atrair e apoiar nómadas digitais?

SIM O nomadismo digital já mostrou o seu impacto positivo em Portugal, com especial destaque para o projeto desenvolvido pelo governo regional da Madeira. A vila nómada da Ponta do Sol conseguiu resultados fantásticos, provando que com projetos bem pensados, estruturados e geridos, o nomadismo digital tem um impacto económico e social muito positivo nos territórios e na sua população.

Um nómada digital é um trabalhador remoto que opta por estar em constante movimento, com estadas médias de dois meses (dados da Madeira), utilizando, na sua maioria, alojamento turístico com preços mensais, adaptados ao mercado. Os nómadas digitais não viajam entre destinos, mas entre comunidades, procurando um misto de contacto com cidadãos locais e outros nómadas.