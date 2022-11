O valor da cultura organizacional no sistema de controlo interno ou como o exemplo deve vir sempre de cima

Numa aceção simples, o sistema de controlo interno traduz o processo que permite às organizações assegurar uma eficiente e eficaz concretização dos seus objetivos, com base em informação financeira fiável, completa, tempestiva e, sobretudo, em conformidade com as leis e com as diferentes regulamentações e políticas aplicáveis. A este propósito, recorde-se o decisivo impulso dado pela lei Sarbanes-Oxley (SOX) em agosto de 2002, que procurou melhorar o controlo interno e reforçar a fiabilidade dos relatórios financeiros, passando a exigir-se aos gestores que certificassem as demonstrações financeiras periódicas, avaliassem a eficácia do sistema de controlo interno sobre a completude e fiabilidade da informação constante das respetivas demonstrações financeiras e que procedessem à divulgação, sempre que tal se justificasse, de quaisquer alterações materiais efetuadas aos respetivos sistemas de controlo interno.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler