O humano é um animal que escava

Imagens da cidade de Kherson libertada pelos ucranianos.

Bandeiras ucranianas por todo o lado como se o cimento tivesse dado subitamente origem a tecidos rectangulares com cores amarelas e azuis.

O cimento não é terra que dá frutos nem as bandeiras coisas naturais que o mundo faz.

As bandeiras são coisas feitas por máquinas ou mãos, não pelo tempo, já o sabemos.

As coisas naturais são feitas pelo tempo; as outras precisam de intervenção humana mais ríspida e certeira.

As bandeiras, por exemplo, e tudo o que o humano põe à pressa na enorme mesa do mundo.

As máquinas não se fazem com paciência, mas sim com o inverso: cálculos, metal e muita impaciência detalhista.

O humano impaciente não deixa crescer as árvores nem fica pasmado diante da mesmo-que-muito-bela montanha.

O humano impaciente é forte e faz utensílios e brinquedos e também é forte e perigoso.

Cuidado com os humanos, já o sabemos, nunca tal animal inspirou confiança absoluta.

Mas cuidados ainda maiores são necessários para rodear os humanos impacientes.

Durante a guerra, qualquer humano é impaciente como tudo aquilo que cai.

