Moura mulata

A nova sonoridade de Ana Moura, que mistura o fado com os ritmos tropicais, é a síntese musical daquilo que deve ser a Lisboa do século XXI, uma Lisboa enquanto cais do V Império. Se for de facto uma possibilidade, o V Império não é lá, é cá. A Grande Lisboa do século XXI tem de ser mulata. Não é uma utopia sem custos, eu sei. O bairro privilegiado onde vivo está cheio de brasileiros ‘grã-finos’ que gozam aqui de uma segurança que não têm nas cidades brasileiras. E isso tem um óbvio lado negativo: a expulsão dos portugueses do centro. Há, porém, um lado positivo: só com portugueses não vamos lá, a nossa demografia revela um suicídio em câmara lenta. Precisamos de imigrantes. De resto, os bairros pobres da periferia onde cresci também já são bairros brasileiros: ali vivem os brasileiros pobres que vêm fazer os trabalhos braçais que os portugueses já não querem fazer. A tal sonoridade de Ana Moura adapta o blues português a este novo mundo, à Lisboa do futuro.

