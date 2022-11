Manual contra criptoaldrabices

O estrondoso colapso da plataforma de troca de criptomoedas FTX e da empresa de investimentos Alameda terá causado perdas que excedem €10 mil milhões para os seus investidores e depositantes. O líder do grupo, Sam Bankman-Fried, partilhava palcos com ricos e famosos, sempre vestido com calções e uma T-shirt velha, porque supostamente não queria saber de riqueza mas estava focado em expandir o universo das criptomoedas para tornar o mundo um sítio melhor. S.B.F., como é normalmente tratado, defendia uma filosofia de “altruísmo efetivo” usando um conjunto de princípios peculiares para escolher quais as causas a apoiar, e quais as organizações mais eficientes. O ano passado, a sua fortuna estava estimada em perto de €25 mil milhões, e ele foi o segundo maior doador para a campanha de Joe Biden. Hoje, esta fortuna vale zero, as empresas devem milhares de milhões, e provavelmente ele vai passar anos na cadeia, assim que as Bahamas, onde ele vive, o extradite para os EUA. No espaço de duas semanas passou de ídolo dos criptocowboys para partilhar o pódio das maiores fraudes financeiras do século XXI com Bernie Madoff e Elizabeth Holmes.

