No tempo em que “Aura” viveu — 20 anos e seis meses, coisa menos coisa — atravessou o mundo uma crise financeira profunda, uma pandemia com mais de seis milhões de mortos, agora esta guerra no coração da Europa e mais um sem-fim de desastres, naturais e humanos. E ela, indiferente a tudo isso, cumpriu em si seu desígnio, qual foi, ao cabo e ao resto, o da realização afincada e diuturna das mais elementares liturgias da vida: comer, dormir, acasalar, procriar. Era ademais rabugenta, dizem os seus cuidadores, que afiançam que a bicha, espertíssima, só “fazia o que queria quando queria”.

