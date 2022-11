Apoios nacionais para a mobilidade sustentável

É importante que exista um leque coerente e variado de políticas que conduzam à mudança dos padrões de mobilidade. E uma dessas políticas são os incentivos dados pelas empresas para que os trabalhadores se desloquem de forma sustentável. Medidas destas têm sido adotadas em vários países, devendo Portugal beber dessas experiências para construir o seu modelo. Em alguns casos as empresas pagam aos colaboradores despesas com mobilidade sustentável (incluindo aquisição de bicicleta); noutros pagam por quilómetro percorrido de forma ativa; ou, então, oferecem um montante fixo por ir de bicicleta, transportes públicos ou partilhando automóvel, o que significa um aumento do seu ordenado. Estes custos são depois abatidos nos impostos das empresas, sendo compensados pelo Estado.

