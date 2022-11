A verdade, segundo Carlos Costa

Afirmo-o sabendo que serão poucos os que concordarão comigo: Carlos Costa foi um bom governador do Banco de Portugal (BdP). A sua entrada no BdP dá-se nas vésperas de um resgate financeiro e do espoletar da crise da dívida pública. Estávamos em 2010, e a bomba que nos atingiu lançou uma destruição sobre a qual ainda hoje pagamos a fatura. A intervenção da troika, onde o Banco Central Europeu teve um papel preponderante, tornou o BdP um dos alvos da luta política.

