A polarização não mata apenas a democracia

Há poucos dias, o professor Fernando Alexandre reagiu ao falecimento do professor, histo­riador e pintor Jaime Ferreira com uma bonita homenagem. Das suas palavras destaco: “Falávamos muitas vezes e o Jaime tornou-se uma das pes­soas mais importantes na minha formação. A pintura era a sua grande paixão. O facto de ser membro do PCP e eu, na altura, um cavaquista inveterado foi sempre irrelevante. Mantenho na memória muitas conversas, em particular a que tivemos quando fez 50 anos. Depois do curso, visitei-o durante muitos anos em agosto na sua casa de Buarcos.” Ao ler a homenagem, para além da empatia que senti, fiquei agradada com o facto de duas pessoas de cores políticas tão diferentes serem bons amigos. Ao mesmo tempo pensei: “Mas que disparate, e porque não haviam de ser?”

