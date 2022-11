A pobre corrupção

Está a acontecer. Mais um sinal do nosso irremediável pauperismo, da nossa mendicância, mais uma prova de que até a corrupção, ou melhor, as suspeitas da alegada, presumível e presumivelmente inocente corrupção em Portugal, está a sofrer um downgrade, semelhante aos downgrades passados e quem sabe se futuros da nossa dívida soberana. Uma despromoção. Passámos da corrupção AAA, a de cinco estrelas, a melhor de todas, a corrupção estável e fiável, para uma corrupção C ou mesmo D, a que é incapaz de cumprir a sua obrigação de ganhar dinheiro à custa alheia. A corrupção sem lucro, vulnerável, miudinha, que dá direito a uns trocos e em que toda a gente perde molemente, os corruptos, os corrompidos, os corruptores, o Estado. Qualquer dia estamos no grau NR da corrupção, segundo o quadro da Fitch, a corrupção que nem merece rating. E nem na Moody’s ou na Standard & Poor’s nos safamos, fora do cálculo do algoritmo.

