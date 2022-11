A palavra do governador

A primeira obrigação do governador de um banco central é garantir a independência do poder político. É assim desde os anos 90 do século passado, quando a estabilidade dos preços passou a ser a principal missão dos bancos centrais das economias desenvolvidas. Não é esse o único critério para avaliar o desempenho de Carlos Costa como governador do Banco de Portugal entre 2010 e 2020. Mas é, obrigatoriamente, o primeiro de todos. Num país onde a palavra independência é tão maltratada, tão ignorada, tão hipocritamente usada, dar testemunho dessa experiência é um acontecimento raro e muito importante.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler