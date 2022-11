A ‘bazuca’ contra o BCE

Já por duas vezes aqui falei no meu professor Pedro Ramos. Foi em 1994 que eu, descontente com a nota final de Macroeconomia, lhe pedi para fazer uma prova oral. O hot topic dessa oral foi a crise do sistema monetário europeu de 1992 e o papel das políticas alemãs. Lembrei-me disso na semana passada, por causa do pedido de António Costa a Bruxelas para que o prazo de aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) fosse dilatado e da nega que levou.

