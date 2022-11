“Pinky Blinders”: os veteranos de guerra e o ódio à democracia

Estamos aqui a discutir a adesão dos nossos polícias ao radicalismo. No mesmo sentido, os americanos estão a discutir a sobrerrepresentação de polícias e ex-soldados no movimento trumpista. Se não se importam, quero hoje centrar a questão nos ex-soldados. Porque é que tantos veteranos da longa guerra ao terror estão no trumpismo, que está a dois passos apenas do fascismo? Porque é que estamos a reviver uma história já conhecida? Os veteranos da I Guerra engrossaram as fileiras de Mussolini e depois de Hitler. Porque é que isto acontece?

