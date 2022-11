7. Palavra da semana: pressão

E a pressão é muito democrática. Nem lhe escapam os que estão no topo da cadeia alimentar. Veja-se o caso de Carlos Costa, ex-governador de Portugal, que agora diz ter sofrido pressões do primeiro-ministro António Costa para não afastar Isabel dos Santos, filha do líder de um país amigo de Portugal (o líder era, como é sabido, José Eduardo dos Santos, ditador que, durante mais de duas décadas, e sem grande pressão, dominou Angola a seu bel-prazer). Costa, o primeiro-ministro, veio logo desdizer Costa, o ex-governador, terçando ameaças judiciais e jurando pela sua honra, bom nome e “consideração” (foi isto que disse o primeiro-ministro, mas tenhamos em conta que estava sob pressão).

