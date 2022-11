Ana Moura tem a coragem que Amália não teve

O fado e o cante têm uma sonoridade bela, sem dúvida, mas também pode ser repetitiva, chata, pouco desafiante. Torna-se uma coisa fácil, uma receita instantânea. É por isso que o Zambujo, por exemplo, é muito bom: é heterodoxo, mistura fado e cante com outros andamentos e geografias, vai ao Brasil, vai a Espanha. E sabem outra coisa? Amália, a grande Amália, queixava-se imenso dos puristas do fado que faziam birra quando ela saía um milímetro do cânone. E nem estou a falar das polémicas lançadas contra o fado quando ela decidiu cantar grandes poetas. Não imaginam a polémica que isso foi: os puristas do ‘meio’ literário consideraram que era um desrespeito pela poesia. O que seria de nós sem o 'meio' literário e artístico português, sempre tão aberto, não é?

