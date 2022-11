Agarrados à escola

É fácil não discordar da luta estudantil acerca do clima. Não escrevo luta contra as alterações climáticas, porque ao contrário de muita gente, não penso que se lute contra alterações de um sistema caótico como é o clima. No entanto, é possível mitigar os seus efeitos, diminuir as suas causas e adaptar-nos às suas consequências. No fundo, o que os estudantes querem é ter um futuro decente, causa comum a toda a humanidade. Mas, algo que se dizia (e quase se deixou de dizer) é fundamental repetir: os fins não justificam os meios.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler