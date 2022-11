Sim, os jovens podem ser presos pela polícia da democracia (que não é o Estado Novo)

O endeusamento dos jovens (isto é, dos adolescentes, das modas dos adolescentes) é um dos vícios do nosso tempo, quer à esquerda, quer à direita. À direita, o capitalismo inventou a adolescência consumista, um totem sagrado. À esquerda, os ativismos rousseaunianos inventaram a sacrossanta juventude que alegadamente tem sempre razão, porque – reparem! – é a juventude; assume-se aqui que a juventude ainda não foi conspurcada pela terrível civilização e por isso tem sempre razão no seu coração de bom selvagem. Eu nunca aceitei esta mentira mesmo quando era jovem, portanto não é agora que vou aceitar, até porque é a inversão da lógica do respeitinho pelos mais velhos.

